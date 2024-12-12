صور- قطر تحتفل بعيدها في القاهرة.. وسفيرها: علاقة البلدين صارت نموذجًا يحتذى به

كتب وتصوير- هاني رجب:



قال سفير قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية طارق الأنصاري، إن البلدين يشتركان في قيم عديدة - عضوين فاعلين ومسؤولين في المجتمع الدولي - واهتمام قيادتيهما بالتنمية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأضاف، أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، تحت القيادة الحكيمة للشيخ تميم والرئيس السيسي، إلى جانب التعاون والتنسيق الدؤوب في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن الزيارات والاجتماعات الفنية بمختلف أنواعها، أصبحت على مدار الأسبوع، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك خلال كلمته، مساء الأربعاء، في حفل نظمته سفارة قطر بمناسبة العيد الوطني الموافق 18 ديسمبر من كل عام.

وتابع السفير: ليس أدل على ذلك من وجود 110 شركة مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و261 شركة قطرية تعمل حالياً في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و 165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي.

ويضاف لذلك 6 آلاف شركة قطرية - مصرية مشتركة، كما ورد في تصريح الشيخ فيصل بن ثاني وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لمصر.

لكن الميزان التجاري لا يزال أقل من الطموح الممكن تحقيقه بفضل الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها بين البلدين الشقيقين، ولذا، نتطلع لمزيد من تطوير التعاون والتنسيق مختلف المجالات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتوجه السفير، بالشكر والتقدير إلى الجالية المصرية المقيمة في قطر، والتي يشارك أبناؤها إلى جانب القطريين والقطريات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح، أن قطر تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة تنسجم وأهداف رؤيتها الوطنية 2030 التي تتجسد أهدافها واقعاً وحقيقة في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية.

وأصبحت في مصاف الدول التي ينعم مواطنوها بالرخاء الاقتصادي والتعليم الجيد الذي هو انعكاس للاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد في ظل قيادتها الحكيمة التي تملك الرؤية وتعرف الطريق.

"القضية الفلسطينية"

وتحدث السفير عن القضية الفلسطينية قائلًا: بادرت قطر مع شقيقتها مصر في بذل كل المساعي ودعم الحق المشروع والعادل للقضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب الأولى والمركزية فإن الموقف الثابت والراسخ لدولة قطر يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لخلاصه من الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية.

وأشار، إلى تحذير القيادة المسؤولة لكل من قطر ومصر مراراً من إهمال معالجة هذه القضية العادلة لتجنيب المنطقة دائرة أكبر من العنف، وهو ما تحقق بالفعل، حيث بات الشرق الأوسط بل العالم بأسره عرضة لتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الخروج من هذه الدائرة دون قرارات مسؤولة من قيادات عالمية مؤمنة بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية.

وتابع السفير: إن هذا التحدي الكبير الذي يواجه عالمنا، يدعونا للتفكير مجدداً في حالة العلاقات الدولية، ولذلك، دعونا نعمل معاً لتحقيق الأمن والسلم والتنمية والسلام وحقوق الإنسان للإنسانية جمعاء.

ومن جهة أخرى، أوضح السفير أن سياسة قطر تعتمد على العمل البناء مع كافة الدول المحبة للسلام، والوكالات العالمية المتخصصة، لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

وإلى جانب ذلك، فإن قوتها الناعمة تمثل محركا أساسيا في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، فمن خلال الدبلوماسية الحكيمة، والإستثمارات الثقافية والتعليمية، والنشاط الإعلامي الفاعل، جعلت قطر من نفسها قوة مؤثرة تتجاوز حدودها الجغرافية، كأيقونة يحتدى بها على المستوى العالمي.

ولا يقل عن ذلك أهمية، تقديم قطر للمساعدات الخارجية للدول الصديقة والشقيقة، من منطلق إيمانها بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

حيث يصل حجم المساعدات القطرية السنوية إلى ما يناهز ملياري دولار، تركز بشكل كبير على قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، ضمن سياستها التنموية واستراتيجيتها للتعاون الدولي.

وتشهد قطر نهضة تنموية غير مسبوقة تنسجم وأهداف رؤيتها الوطنية 2030 التي تتجسد أهدافها واقعاً وحقيقة في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية.

وأصبحت في مصاف الدول التي ينعم مواطنوها بالرخاء الاقتصادي والتعليم الجيد الذي هو انعكاس للاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد في ظل قيادتها الحكيمة التي تملك الرؤية وتعرف الطريق.

حضر الحفل كل من: المهندس كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وزير التموين شريف فاروق، محافظ القاهرة إبراهيم صابر، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير د. أحمد غنيم، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، مدير مكتب "الأونروا" في مصر سحر الجبوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر كارلوس أوليفر، مدير مكتب الأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، الفنان حسين فهمي، الفنان محمد ثروت، الإعلامية دينا عبد الله، الفنانة منى عبد الغني.

كما حضر عدد من السفراء منهم: كندا، الأردن، فيتنام، نيبال، العراق، الإمارات، البحرين، الجزائر، ألبانيا، اليمن، صربيا، أرمينيا، تونس، الأرجنتين، بلغاريا، ليبيا، إيران، أذربيجان، سلطنة عمان، شيلي، سلوفينيا، الدومينيكان، نائب سفير تركيا، نائب سفير العراق، نائب سفير السعودية، نائب سفيرة البحرين.