35 شهيدا حصيلة قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

وكالات

استشهد، منذ فجر اليوم الخميس، 35 مواطنا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

واستشهد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمحافظة غزة.

كما استشهد 15 شخصا في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة اللوح، يؤوي نازحين، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين يقومون بتأمين المساعدات، غرب محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.