إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام طائرة بعدة سيارات في أمريكا

وكالات

أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية، عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات بعد أن هبطت طائرة صغيرة ثنائية المحرك في شارع سريع بجنوب الولاية واصطدمت بـ3 سيارات، بحسب روسيا اليوم.

وقالت نائبة قائد شرطة مدينة فيكتوريا إيلين مويا، إن 3 أشخاص أصيبوا بإصابات غير خطيرة بعد الحادث الذي وقع مساء الأربعاء في مدينة فيكتوريا بالولاية، وتم نقل الرابع إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج على مستوى أعلى.

وأضافت مويا: "هذا ليس شيئا نراه كل يوم، لكننا سعداء لأن هؤلاء الأشخاص بخير على ما يبدو ويخضعون للفحص".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة كانت من طراز "بايبر بي إيه-31" ذات المحركين، مضيفة أن الطيار فقط كان على متن الطائرة.

ولم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته الصحية على الفور، إذ أشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى أنها ستحقق في الحادث.

وأظهرت صور من مكان الحادث تحطم الطائرة وانشطارها إلى نصفين بالقرب من جسر طريق سريع، وتناثر حطامها على الطريق.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة ذات المحركين وهي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية قبل أن تهبط في أحد الشوارع.

وتهبط الطائرات التي تواجه مشاكل أحيانا في الشوارع والطرق السريعة.