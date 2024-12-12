قوات الاحتلال تقتحم منطقتي المخرور وعقبة حسنة غرب بيت لحم

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الخميس، منطقتي المخرور وعقبة حسنة، غرب بيت لحم، وفقا لما ذكرته الغد.

قالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي عقبة حسنة والمخرور، وسط إطلاق القنابل المضيئة، ونفذت عمليات تفتيش في المنطقة، بحجة وقوع إطلاق نار عند حاجز النفق غرب بيت جالا.

واستشهد 15 فلسطينيينا وأصيب أكثر من 30 آخرون، وصفت بعضهم بالخطيرة جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة تأمين المساعدات في مدينة رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين المكلفين بتأمين شاحنات مساعدات في رفح وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد 9 في رفح و6 في خان يونس على الأقل.

وسقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة تأمين مساعدات بالقرب من شارع النص في مواصي مدينة خان يونس.

وذكر مسعفون أن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا، إذ أن العديد منهم في حالة حرجة وأن عدد الشهداء مرشح للارتفاع.

وأوضح المسعفون وسكان، أن الغارة وقعت في المنطقة الغربية من مدينة رفح بجنوب القطاع.