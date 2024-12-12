قوات "قسد" تسقط طائرة أمريكية مسيرة في سماء سوريا

وكالات

أسطقت قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد"، طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper في سماء الجمهورية العربية السورية، بحسب روسيا اليوم.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، تم إسقاط المسيرة عن طريق الخطأ، بعدما اعتقدت الميليشيات الكردية أنها طائرة تركية.

وأشار المسؤولين إلى أن الحادث وقع بسبب إطلاق نار من القوات الشريكة التي كانت تعمل في المنطقة واعتقدت خطأً أن الطائرة بدون طيار تشكل تهديدا.

وأكدت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، فقدان الطائرة المسيرة في مؤتمر صحفي يوم 11 ديسمبر الجاري، إذ قالت: "أعلم أن الطائرة MQ-9 سقطت في المنطقة"، لكنها لم توضح سبب حدوث ذلك.

وأضافت: "يجري التحقيق في هذا الشأن، لذا لا أستطيع تأكيد سبب سقوطه"، إذ رفضت الإجابة بشكل مباشر على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت أنظمة دفاع جوي لقوات سوريا الديمقراطية.

وسبق أن أعلن "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، والذي يشكل جزءا من ائتلاف الجماعات المسلحة المعارضة التي سيطرت على السلطة في سوريا، عن إطلاق عملية واسعة ضد القوات الكردية التي رفضت سحب قواتها من مدينتي منبج والباب.

ويسيطر الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والتحالف الغربي على 25% من مساحة سوريا، بما في ذلك معظم محافظتي الرقة والحسكة، بالإضافة إلى الجزء الشمالي الشرقي من دير الزور، حيث تتركز حقول النفط والغاز الرئيسية في البلاد، كما تقع القواعد العسكرية الأمريكية في مكان قريب.