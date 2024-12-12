ترامب يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني لحضور حفل تنصيبه يناير 2025

وكالات

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، لحضور حفل تنصيبه الذي سيقام في 20 يناير 2025.

ودعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج، لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

ويخطط فريق الرئيس القادم، المسؤول عن حفل التنصيب، لدعوة ضيوف أجانب آخرين إلى حفل أداء ترامب اليمين الدستورية، وعلى وجه الخصوص قد يحضر هذا الحدث رئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان.

وسبق أن انتقد ترامب مرارا وتكرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.

وردت الصين على تعهد ترامب بالقول إنه: "لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية كما أن العالم لن يستفيد من ذلك".