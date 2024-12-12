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إصابة 4 إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة بالضفة الغربية

02:40 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات

أصيب 4 إسرائيليين بجروح، أحدهم فتى حالته حرجة، في هجوم مسلح، استهدف حافلة ركاب إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 23,30 قرب حاجز النفق وهو معبر يقع جنوب القدس، ويربط بين إسرائيل والضفة الغربية، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، في بيان، إن عناصرها أخلوا 4 جرحى، من بينهم فتى يبلغ من العمر 12 عاما أصيب بجروح خطرة بالرصاص.

من جهته، قال مستشفى هداسا في القدس، إن الصبي يرقد في العناية المركزة وحالته حرجة.

ونفذ الهجوم مسلح لاذ بالفرار، وفق الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان، إن قوات الأمن الإسرائيلية تلاحق الإرهابي وقد نصبت حواجز مرورية وحاصرت منطقة بيت لحم.

حافلة ركاب إسرائيلية إطلاق نار على حافلة ركاب إسرائيلية الضفة الغربية قلسطين
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