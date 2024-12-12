الجنرال مايكل كوريلا يزور لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وكالات

زار رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، لبنان للتفاوض على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب روسيا اليوم.

وقالت القيادة في بيان نشرته على منصة "إكس": "في 11 ديسمبر، زار الجنرال مايكل كوريلا بيروت والتقى بقائد الجيش اللبناني جوزف عون وباللواء كاسبر جيفرز الرئيس المشارك لآلية مراقبة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".

وبحث الأطراف خلال اللقاء "الوضع الأمني ​​في سوريا وتأثيره على الاستقرار في المنطقة"، كما تناول اللقاء إجراءات بناء الشراكة العسكرية بين الجيش اللبناني والقيادة المركزية الأمريكية.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي واستبداله بالجيش اللبناني في الخيام في جنوب لبنان، مؤكدة أنها خطوة مهمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الأول بين إسرائيل ولبنان منذ اندلاع الأعمال العدائية في أكتوبر 2023 حيز التنفيذ صباح يوم 27 نوفمبر.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الاتفاقيات تنص على استعادة سيطرة الجيش اللبناني وقوى أمن الدولة على أراضيها خلال 60 يوما، ذلك سينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من لبنان.