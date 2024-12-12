15 شهيدا و30 جريحا في استهدافين لعناصر تأمين المساعدات جنوبي قطاع غزة

وكالات

استشهد 15 فلسطينيينا وأصيب أكثر من 30 آخرون، وصفت بعضهم بالخطيرة جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة تأمين المساعدات في مدينة رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين المكلفين بتأمين شاحنات مساعدات في رفح وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد 9 في رفح و6 في خان يونس على الأقل.

وسقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة تأمين مساعدات بالقرب من شارع النص في مواصي مدينة خان يونس.

وذكر مسعفون أن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا، إذ أن العديد منهم في حالة حرجة وأن عدد الشهداء مرشح للارتفاع.

وأوضح المسعفون وسكان، أن الغارة وقعت في المنطقة الغربية من مدينة رفح بجنوب القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في استهداف عمارة سكنية قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، الأربعاء، إن المجازر الإسرائيلية ما زالت ترتكب بحق الأبرياء وتحديدا بشمال قطاع غزة التي قتل فيها أكثر من 4000 شهيد ومفقود و12000 مصابا منذ الاجتياج البري لمحافظة شمال قطاع غزة.

وأضاف: "نحذر من انهيار منظومة الدفاع المدني في قطاع غزة نظرا لشراسة التدمير والقتل الذي لم يشهد مثيله الشعب الفلسطيني من قبل".

وتابع بصل: "فقدنا 89 عنصرا من طواقمنا وأصيب أكثر من 300 عنصرا واعتقل 22 عنصر منذ بدء الحرب على قطاع غزة".

وأكد بصل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير 40 مركبة إطفاء وإنقاذ وإسعاف تدميرا كليا من أصل 72 مركبة والبقية مهترئة لا تصلح للعمل.