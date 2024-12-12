شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مدينة رفح الفلسطينية

وكالات

استشهد 12 شخصا وإصابة 20 آخرين، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات غرب مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، شن الجيش الإسرائيلي غارة جديدة استهدفت أيضا عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في منطقة مواصي خان يونس، إذ أن الحديث يدور عن وجود عدد من الشهداء، ومركبات الاسعاف تهرع للمكان.

هذا واستشهد ما لا يقل عن 53 شخصًا في غزة الأربعاء، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى نسف بنايات سكنية شمالي وجنوبي القطاع، إذ استهدفت غارات بنايات سكنية في بيت لاهيا، كما تم نسف مباني في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر مروعة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44805 شهيدا و106257 إصابة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية استهدفت قائد كتيبة النخبة في لواء الزيتون التابع لحركة "حماس" فهمي سلايمة، وزعم أنه المسؤول عن تخطيط هجمات ضد مواقع إسرائيلية.

وفي عملية سابقة، استهدفت غارة أخرى رئيس وحدة المظلات لحركة "حماس" صلاح دهمان، وأعلنت عن اغتياله.

وشهد مخيم جباليا عمليات تفجير ضخمة، شملت نسفا للمنازل والمربعات السكنية، وسط تقدم آليات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من بيت لاهيا والمشروع، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.