بعد تعطلها لساعات.. عودة تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستجرام" للعمل

وكالات

عادت تطبيقات التواصل الاجتماعي لشركة "ميتا (واتساب- فيسبوك- إنستجرام)"، إلى العمل بعد ساعات شكى خلالها المستخدمون من عطل تقني.

وقبل وقت قليل، قالت‏ شركة التكنولوجيا الأمريكية "ميتا" المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، إنها على علم بالمشكلة التقنية التي تؤثر في قدرة المستخدمين على الوصول لـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، مؤكدة أنها تعمل على حلها.

وفي وقت سابق من اليوم، شكى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا (واتساب- فيسبوك- إنستجرام)"، من صعوبة في الولوج إلى التطبيقات أو إرسال الرسائل النصية.

وقبل أكثر من ساعتين، أبلغ مستخدمون عن عطل أصاب مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية المملوكة للملياردير مارك زوكربيرج.

وأشار موقع "داون ديتكتور"، إلى أن نسبة 83% من المستخدمين أبلغوا عن عطل في إرسال الرسائل، بينما أبلغ 14% عن عطل عام في التطبيقات، فيما أبلغ 3% فقط عن صعوبة في تسجيل الدخول إلى التطبيقات الثلاثة.