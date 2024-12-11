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لتسريبه تفاصيل هجوم إسرائيل على إيران.. قاضية أمريكية تأمر بحبس محلل بالاستخبارات

11:59 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

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فرجينيا(أمريكا) - (أ ب)

أمرت قاضية اليوم الأربعاء، بالإبقاء على محلل بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، متهم بتسريب تفاصيل سرية للغاية عن هجوم إسرائيلي مزمع على إيران في وقت سابق من العام الجاري، في محبسه لحين محاكمته.

وألغى حكم القاضية باتريشا توليفر جيلز حكم قاض قال الأسبوع الماضي إن آصف رحمن، 34 عاما، من مدينة فيينا بولاية فرجينيا، يمكن أن يظل مطلق السراح في ظل قيود بينما ينتظر محاكمته بتهم إفشاء معلومات تخص الدفاع الوطني.

وكشفت المعركة بشأن احتجاز رحمن تفاصيل إضافية عن التحقيق الذي أجرته الحكومة بشأن التسريب والمحلل الذي زُعم أنه كشف عن الوثائق السرية في أكتوبر عبر تطبيق تليجرام.

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إيران إسرائيل ولاية فرجينيا
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