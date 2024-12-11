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سوريا.. الحزب الحاكم يعلن تعليق أنشطته ويوجّه أعضاءه بتسليم أسلحتهم

11:50 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

حزب البعث العربي الاشتراكي

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دمشق - (د ب أ)

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا تعليق العمل الحزبي بكافة أشكاله وتسليم كل ممتلكاته إلى وزارة الداخلية.

وقال حزب البعث في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه "بعد الاطلاع والتداول والمتابعة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولضرورات المصلحة الوطنية، قررت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر، وإنهاء تفريغ كافة الرفاق المفرغين كلياً أو جزئياً، وإعادة كافة الرفاق المعارين والمندوبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملون بها أصلاً".

وأكد البيان "تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع للوزارة، وتوضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل ويودع ريعها في مصرف سوريا المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية".

وقرر البعض "وضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والتدريسية والإدارية بما في ذلك العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي والأكاديمي".

وتأسس حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا عام 1947 وسيطر على الحكم في الثامن من مارس عام 1963 ويسيطر على كل مرافق الدولة وله في البرلمان 185 عضوا من أصل 250 عضواَ ويكون رئيس مجلس الشعب رئيس الوزراء من أعضاء حزب البعث.

حزب البعث العربي الاشتراكي سوريا دمشق
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