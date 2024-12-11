الجيش الإسرائيلي: 4 مجموعات قتالية لا تزال في جنوب سوريا

تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أربع مجموعات قتالية تابعة للجيش لا تزال منتشرة في جنوب سوريا.

وقال جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، إن فرقة قتالية تعاملت مع تهديدات على طول الحدود وصادرت دبابات الجيش السوري غير المستخدمة.

وأوضح أن هدف العملية الإسرائيلية هو ضمان أمن السكان المدنيين في شمال إسرائيل.

وأشار إلى أن وحدات أخرى عثرت على ما يبدو على موقع للجيش السوري على الجانب السوري من جبل الشيخ داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، وصادرت الوحدات ألغاما ومتفجرات وصواريخ من مستودع أسلحة تم العثور عليه في الموقع.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل قوات إلى المنطقة العازلة بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وسوريا المجاورة بعدما أطاح مقاتلو المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد في نهاية الأسبوع.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء وأكد أهمية "التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع تطور الأحداث في سوريا".