الحكومة السورية المؤقتة تعلن عودة المدارس والجامعات للعمل بداية الأسبوع المقبل

وكالات

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير، اليوم الأربعاء، إن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" أعطى الأمان للجميع باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء.

وأشار البشير في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الحكومة الانتقالية المؤقتة تعمل على بناء سوريا الجديدة بسواعد أبنائها جميعا، لافتا إلى أن "النظام المجرم ترك البلد مدمرا اقتصاديا".

وأعلن البشير عودة الدراسة في المدارس والجامعات بداية من الأسبوع القادم، مؤكدا أن "النظام المجرم فقد حاضنته الشعبية ولذلك كان سقوطه أسرع من المتوقع".

بدوره، قال أحمد الشرع "الجولاني، إنه سيعمل على حل قوات الأمن التابعة للنظام البائد وإغلاق السجون سيئة السمعة، موضحا أنه يعمل مع منظمات دولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيميائية المحتملة، وفق تصريحاته لوكالة "رويترز".