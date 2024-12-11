في أكبر محاولة اختراق.. تفاصيل اعتقال 30 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران

القاهرة- مصراوي

قالت أربعة مصادر أمنية إسرائيلية حسبما نقلت رويترز اليوم الأربعاء، إن اعتقال إسرائيل لنحو 30 مواطنًا، معظمهم من اليهود، يُزعم أنهم تجسسوا لصالح إيران في تسع خلايا سرية، أثار قلق البلاد. هذه الاعتقالات تشير إلى أكبر جهد بذلته طهران منذ عقود للتسلل إلى خصمها اللدود.

وأوضح جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن من بين الأهداف التي لم تتحقق للخلايا المزعومة كان اغتيال عالم نووي إسرائيلي ومسؤولين عسكريين سابقين. بينما جمعت إحدى المجموعات معلومات عن القواعد العسكرية والدفاعات الجوية.

وقالت الوكالة والشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إن فريقًا من أب وابنه نقلا تفاصيل تحركات القوة الإسرائيلية، بما في ذلك في مرتفعات الجولان حيث يقيمان.

وقال المسؤولون الأربعة الحاليون والسابقون في الجيش والأمن، إن الاعتقالات تأتي في أعقاب جهود متكررة من قبل عملاء المخابرات الإيرانية على مدار العامين الماضيين، لتجنيد إسرائيليين عاديين لجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ هجمات مقابل المال. وطُلب من المصادر عدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية الأمر.

وقال شالوم بن حنان، المسؤول الكبير السابق في الشاباك لرويترز، "هناك ظاهرة كبيرة هنا"، في إشارة إلى ما أسماه العدد المفاجئ من المواطنين اليهود الذين وافقوا عن علم على العمل لصالح إيران ضد الدولة، سواء بجمع المعلومات الاستخباراتية أو التخطيط للتخريب والهجمات.

وحسبما ذكرت رويترز، لم يرد الشاباك أو الشرطة على طلبات التعليق، كما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على الأسئلة.

وفي بيان أرسل إلى وسائل الإعلام بعد موجة الاعتقالات، لم تؤكد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أو تنفي السعي إلى تجنيد إسرائيليين، وقالت إن "من وجهة نظر منطقية"، أي جهود من هذا القبيل من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية ستركز على غير الإيرانيين وغير المسلمين لتقليل الشك.

وقالت الشرطة والشاباك إن اثنين على الأقل من المشتبه بهم من الطائفة الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل. على عكس عمليات التجسس الإيرانية في العقود السابقة التي جندت رجال أعمال رفيعي المستوى ووزراء سابقين في الحكومة، كان الجواسيس المزعومون الجدد إلى حد كبير أشخاصًا على هامش المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك المهاجرون الجدد والهاربون من الجيش ومرتكبو الجرائم الجنسية المدانون، وفقًا للمصادر وسجلات المحكمة.

وقال الشاباك، إن الكثير من نشاطهم اقتصر على رش كتابات مناهضة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو مناهضة للحكومة على الجدران وإلحاق الضرر بالسيارات.

ومع ذلك، فإن حجم الاعتقالات ومشاركة العديد من اليهود الإسرائيليين بالإضافة إلى المواطنين العرب أثار القلق في إسرائيل، في وقت لا تزال فيه في حالة حرب مع حماس، وأن اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله لا يزال هشًا.

وفي 21 أكتوبر، أعلن الشاباك أن أنشطة التجسس كانت "من بين أشد الأنشطة التي عرفتها دولة إسرائيل". كما تأتي الاعتقالات في أعقاب موجة من محاولات الضرب والاختطاف المرتبطة بطهران في أوروبا والولايات المتحدة.

وحسب شالوم بن حنان، المسؤول الكبير السابق في الشاباك في حديثه مع رويترز، فإن القرار غير المعتاد بتقديم روايات عامة مفصلة عن المؤامرات المزعومة كان خطوة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، للإشارة إلى إيران والمخربين المحتملين داخل إسرائيل بأنه سيتم القبض عليهم. مضيفا "تريد تنبيه الجمهور، وتريد أيضًا أن تجعل من الناس مثالا قد يكون لديهم أيضًا نوايا أو خطط للتعاون مع العدو".

حققت إسرائيل نجاحات استخباراتية كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية في حرب الظل مع خصمها الإقليمي، بما في ذلك قتل عالم نووي كبير. وقال مسؤول عسكري نشط إنه مع الاعتقالات الأخيرة، أحبطت إسرائيل "حتى الآن" جهود طهران للرد.

قالت الشرطة الإسرائيلية في مقطع فيديو نُشر في نوفمبر الماضي، تحذر من محاولات تسلل مستمرة، إن وكالات المخابرات الإيرانية غالبًا ما تجد مجندين محتملين على منصات التواصل الاجتماعي. في بعض الحالات، كانت جهود التجنيد مباشرة، حيث وعدت إحدى الرسائل المرسلة إلى مدني إسرائيلي، والتي اطلعت عليها رويترز، بمبلغ 15 ألف دولار مقابل الحصول على معلومات، مع بريد إلكتروني ورقم للاتصال بهما.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير سابق عمل في جهود إسرائيل لمكافحة التجسس حتى عام 2007، إن إيران اتصلت أيضًا بشبكات المغتربين من اليهود من دول القوقاز الذين يعيشون في كندا والولايات المتحدة.

وقالت السلطات الإسرائيلية علنًا، إن بعض المشتبه بهم اليهود هم في الأصل من دول القوقاز. وأضاف المسؤول السابق أن الأفراد المجندين يتم تكليفهم أولاً بمهام تبدو غير ضارة مقابل المال، قبل أن يطالب المتعاملون تدريجيًا بمعلومات استخبارية محددة عن الأهداف، بما في ذلك الأفراد والبنية التحتية العسكرية الحساسة، المدعومة بالتهديد بالابتزاز.

تم القبض على أحد المشتبه بهم الإسرائيليين، فلاديسلاف فيكتورسون، 30 عامًا، في 14 أكتوبر مع صديقته البالغة من العمر 18 عامًا، في مدينة رمات غان الإسرائيلية بالقرب من تل أبيب. كان قد سُجن في عام 2015 بتهمة ممارسة الجنس مع قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، وفقًا للائحة اتهام للمحكمة منذ ذلك الوقت.

وقال أحد معارف فيكتورسون لرويترز، إنه أخبرها أنه تحدث إلى إيرانيين باستخدام تطبيق Telegram للرسائل. وقالت إنها كانت قد كذبت على معالجيه بشأن تجربته العسكرية. ورفض أحد معارفه الكشف عن اسمه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال إيجال دوتان، محامي فيكتورسون، لرويترز إنه يمثل المشتبه به مضيفًا أن الإجراءات القانونية ستستغرق وقتًا وأن موكله محتجز في ظروف صعبة. قال دوتان إنه لا يمكنه الرد إلا على القضية الحالية ولم يدافع عن فيكتورسون في محاكمات سابقة.

وقال جهاز الشاباك والشرطة، إن فيكتورسون كان يعلم أنه يعمل لصالح المخابرات الإيرانية، وكان يقوم بمهام تشمل رش الكتابة على الجدران، وإخفاء الأموال، ونشر منشورات، وحرق سيارات في حديقة هاياركون في تل أبيب، والتي تلقى مقابلها أكثر من 5000 دولار.

ووفقًا للتحقيق الذي أعلنته أجهزة الأمن، تبين أنه وافق فيما بعد على اغتيال شخصية إسرائيلية، وإلقاء قنبلة يدوية على منزل، والتطلع أيضًا إلى الحصول على بندقية قناصة ومسدسات وقنابل يدوية متشظية.

وقالت الأجهزة الأمنية إنه جند صديقته التي كلفت بتجنيد المشردين لتصوير المظاهرات.