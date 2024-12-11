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بسبب توغل جيش الاحتلال.. الأمم المتحدة ترسل تعزيزات إلى سوريا

11:01 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

توغل جيش الاحتلال في سوريا أرشيفية

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وكالات

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن مسؤول دبلوماسي أممي، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة أرسلت تعزيزات لسوريا عقب توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر خط وقف إطلاق النار.

وأشار الدبلوماسي الأممي، إلى أن قوة الأمم المتحدة عززت عددا من مواقعها خلال الـ24 ساعة الماضية في مرتفعات الجولان، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل قوات للمنطقة مما قيد حركة قوات حفظ السلام في الجولان.

وأكد الدبلوماسي الأممي، أن حركة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان مقيدة بشدة في السياق الحالي.

من جانبه، قال قائد الفرقة 210 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال صادر دبابات وصواريخ ووسائل قتالية من الجهة السورية للمنطقة العازلة.

كان رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأحد الماضي سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام 1974.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد إستيلاء فصائل المعارضة السورية على دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد.

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