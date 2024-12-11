البث العبرية: مقترح الصفقة الجاري مناقشته يشمل إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إن مقترح الصفقة الجاري مناقشته يشمل إطلاق سراح عدد قليل نسبيا من الأسرى، مشيرة إلى أن الوسطاء يعتقدون أنه إذا نجح هذا المقترح سيكون من الممكن التوصل لإطلاق جميع الأسرى.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن هناك تقدم في محادثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس لكن لا تزال الفجوات قائمة.

وأشار المصدر، إلى أن تقديرات إسرائيل بأنها ستنجح في إبرام صفقة تبادل جديدة حتى موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ولفتت القناة العبرية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التقى عائلات الأسرى الذين عبروا عن خشيتهم من إبرام صفقة تبادل جزئية.