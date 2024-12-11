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بعد نحو ساعة.. استمرار تعطل تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستجرام"

09:38 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شركة ميتا

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وكالات

لايزال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا (واتساب- فيسبوك- إنستجرام)"، يواجهون صعوبة في الولوج إلى التطبيقات أو إرسال الرسائل النصية.

وقبل نحو ساعة، أبلغ مستخدمون عن عطل أصاب مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية المملوكة للملياردير مارك زوكربيرج.

وأشار موقع "داون ديتكتور"، إلى أن نسبة 83% من المستخدمين أبلغوا عن عطل في إرسال الرسائل، بينما أبلغ 14% عن عطل عام في التطبيقات، فيما أبلغ 3% فقط عن صعوبة في تسجيل الدخول إلى التطبيقات الثلاثة.

شركة ميتا واتساب إنستجرام فيسبوك الرسائل النصية عطل مواقع التواصل الاجتماعي مارك زوكربيرج
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