الجولاني: لم نتلق دعمًا دوليًا وأنقذنا سوريا والمنطقة بإسقاط الأسد

وكالات

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع" المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، اليوم الأربعاء، إن المعارضة السورية لم تتلق أي دعم دولي في معركتها ضد نظام الرئيس الأسبق بشار الأسد.

وأكد الجولاني أن المعارضة لم يشجعها أحد على خوض المعركة ضد نظام الأسد، مشيرا إلى أن كافة الأسلحة التي استخدمتها في القتال هي تصنيع محلي.

ولفت الجولاني إلى أن المعارضة أنقذت البلاد والمنطقة بأكملها عقب إسقاط نظام الأسد، موضحا أن سوريا كانت عرضة للتقسيم لكن المعارضة هي من أنقذتها من ذلك المخطط، مضيفا "علينا أن نجمع قوانا لبناء سوريا الجديدة".