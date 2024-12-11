لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس الوزراء السوري يوجه رسالة إلى السوريين الفارين بالخارج

08:32 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعا رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير، مواطنيه الذين فروا خلال أعوام النزاع للعودة الى ديارهم، عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت الأربعاء.

وقال البشير لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها. عودوا"، معتبرا أن "رأس مالهم البشري وخبرتهم سيسمحان للبلاد بالازدهار".

وانهار حكم الأسد الذي استمر قرابة ربع قرن، مع دخول فصائل معارضة مسلحة دمشق فجر الأحد الثامن من ديسمبر، ومغادرة الرئيس السوري إلى روسيا.

وأتى سقوط الأسد عقب هجوم مباغت وواسع شنته الفصائل المسلحة، انطلاقا من معقلها في إدلب (شمال غرب) في 27 نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن رئيسية قبل الوصول إلى العاصمة.

وفي حديثه إلى الصحيفة، أكد رئيس الحكومة السورية الانتقالية أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا" ستكون مضمونة.

وقال البشير للصحيفة الإيطالية إن "تصرفا خاطئا من قبل بعض المجموعات الإسلامية حدا بالكثيرين خصوصا في الغرب، إلى الربط بين المسلمين والإرهاب"، و"بين الإسلام والتطرف".

وأضاف: "لا مشكلة لدينا مع أي أحد كان مع أي دولة، حزب أو طائفة. (سوريا) نأت بنفسها عن نظام الأسد المتعطش للدماء".

رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير بشار الأسد هروب بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجولاني: لم نتلق دعمًا دوليًا وأنقذنا سوريا والمنطقة بإسقاط الأسد

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة