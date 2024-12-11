وزير الخارجية الأسباني: نريد عودة سفارتنا إلى دمشق في أقرب وقت ممكن

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إنه يجب بحث إزالة اسم هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكد ألباريس أن هناك عدة خطوط حمراء يجب وضعها على الطاولة فورا في سوريا، مشيرا إلى أن الحراك العسكري في سوريا يجب أن يتحول إلى حراك سياسي.

وأوضح ألباريس أن أسبانيا تريد عودة سفارتها إلى دمشق في أقرب وقت ممكن، مضيفا "علينا أن ننخرط بسرعة ولكن بوضوح في الشأن السوري".

وشدد ألباريس على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار وزير الخارجية الأسباني، إلى أن على إسرائيل أن تضع في اعتبارها عند تنفيذ أي عمل احتمالية أن يؤدي لزعزعة استقرار سوريا.