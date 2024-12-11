بعد سقوط الأسد.. دول أوروبية تعلق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين

وكالات

علّقت العديد من الدول الأوروبية النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك عقب سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق وفرار الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته إلى روسيا.

البداية كانت مع النمسا، حيث أمرت حكومة تصريف الأعمال النمساوية، الإثنين بوقف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وتعمل وزارة الداخلية على إعداد برنامج "إعادة وترحيل منظمين إلى سوريا".

وفي بلجيكا، قالت المفوضية العامة للاجئين يوم الإثنين إنها ستعلق مؤقتا النظر في طلبات اللجوء، حتى تملك معلومات كافية لتقييم الوضع الأمني في سوريا وخطر الاضطهاد.

أما بريطانيا، فقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الإثنين، إن البلاد علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لتقييم الوضع.

وفي كرواتيا، حيث أعلنت الحكومة الكرواتية الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا استقبال طلبات اللجوء من السوريين، فيما قالت وزارة الداخلية التشيكية، الإثنين، إن البلاد أوقفت البت في طلبات اللجوء نظرا للتغيرات التي طرأت على الوضع في سوريا، وتقدم 38 سوريا بطلبات للحصول على الحماية و37 آخرون بطلبات لتمديد الإقامة.

وعلقت الدنمارك النظر في الطلبات، الإثنين، وقالت إن السوريين الذين رُفضت طلباتهم بالفعل ومُنحوا مهلة محددة للمغادرة سيُسمح لهم بالبقاء لفترة أطول بسبب حالة الغموض الحالية.

فنلندا: قالت هيئة الهجرة الفنلندية، الثلاثاء، إنها علقت التعامل مع 350 طلب لجوء من مواطنين سوريين لديها حاليا.

وفي الشأن ذاته قالت وزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، إنها تعمل على تعليق حالات اللجوء الحالية من سوريا، ومن المتوقع صدور قرار قريبا، فيما قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، الإثنين، تعليق جميع الطلبات المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر.

وفي اليونان قال مسؤول حكومي كبير لـ"رويترز"، الإثنين، إن اليونان علقت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من نحو 9 آلاف سوري، مع عقد اجتماع مزمع الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطوة.

أما أيرلندا، فقد أكد وزير العدل الأيرلندي لـ"رويترز"، الأربعاء، أن مكتب الحماية الدولية سيوقف مؤقتا إصدار القرارات النهائية في طلبات اللجوء من سوريين، بينما يظل الوضع في سوريا قيد المراجعة.

ومن جانبها قالت الحكومة الإيطالية، الإثنين، إنها ستعلق استقبال طلبات اللجوء من سوريين.

بينما قالت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية ماريولين فابر في مذكرة، الإثنين، إن أمستردام ستعلق لمدة 6 أشهر، البت في طلبات اللجوء التي تلقتها قبل أقل من 21 شهرا.

وقالت سلطات الهجرة النرويجية، الإثنين، إن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين لن تقابل بالرفض أو الموافقة في الوقت الحالي. فيما قال نائب وزير الداخلية البولندي، الثلاثاء، إن المكتب البولندي لشؤون الأجانب لن يصدر قرارات بشأن طلبات السوريين للحصول على الحماية الدولية، حتى يتضح الوضع في سوريا.

كما أعلنت وكالة الهجرة السويدية، الإثنين، تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، قائلة إنه لم يعد من الممكن تقييم مدى الحاجة إلى توفير الحماية، بينما قالت الحكومة السويسرية، الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا إجراءات اللجوء بالنسبة للسوريين حتى تتمكن من تقييم الوضع في البلاد بشكل أفضل.