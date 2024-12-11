إعلام عبري: الائتلاف الحاكم يحبط مقترحًا لتشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العربية، اليوم الأربعاء، إن الائتلاف الحاكم أسقط بأغلبية مقترح حزب معسكر الدولة لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، بـ51 صوتا معارضا للمقترح.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المحكمة العليا طالبت الحكومة بإبلاغها إن كانت ستشكل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

وفي يوليو الماضي، أحبط الائتلاف الحكومي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، وفق القناة 13 العبرية.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية للتحقيقات بشأن إخفاق الجيش في 7 أكتوبر الماضي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن التحقيقات ركزت بشكل أساسي على الأحداث في يوم 6 أكتوبر، وكذلك المعلومات التي تم تداولها بين قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات التي تم اتخاذها.

وأوضحت أن جميع المشاركين في المناقشات بشأن نتائج التحقيقات حول اليوم السابق لعملية "طوفان الأقصى"، خضعوا جهاز كشف الكذب، وسط حالة من الانقسام الكبيرة، مشيرة إلى أنهم وقعوا اتفاقية سرية.

وكشفت أن هناك حالة من الإحباط الكبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنه كان من الممكن ربط الأحداث السابقة ليوم 7 أكتوبر والتي كانت تشير جميعها إلى هجوم محتمل، فيما لم يتم ذلك.