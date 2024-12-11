ولي العهد السعودي يهنئ خادم الحرمين الشريفين باستضافة المملكة كأس العالم 2034

الرياض - (د ب أ)

رفع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التهاني الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة رسميًا باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وجاء ذلك، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة مونديال 2034، لتكون بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي بتواجد 48 منتخبا من مختلف قارات العالم.

وشدد ولي العهد على عزم المملكة الكبير على "المساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة كأس العالم بشكل رسمي".

وكانت المملكة قد سلمت في 29 يوليو ملف ترشحها الرسمي لتنظيم بطولة كأس العالم 2034 تحت شعار "معا ننمو"، من خلال وفد رسمي في العاصمة الفرنسية، والذي شمل خططها الطموحة لتنظيم الحدث في 15 ملعبا موزعة على 5 مدن مستضيفة وهي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

كما شمل ملف الترشّح 10 مواقع مقترحة لإقامة فعاليات مهرجان المشجعين، بما في ذلك الموقع المخصص في حديقة الملك سلمان الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في العاصمة الرياض، وممشى واجهة جدة البحرية.

وتمثل استضافة مونديال 2034 استمرارا للتقدم الواضح للسعودية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى الناجحة في السنوات الأخيرة بمختلف الألعاب، من بينها كأس العالم للأندية لكرة القدم، وسباقات سيارات فورمولا-1، الأمر الذي يحقق الأهداف الرياضية في الرؤية الوطنية نحو بناء مجتمع حيوي وصناعة أبطال رياضيين، والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي بما يعكس الدور المتنامي للرياضة في اقتصاد المملكة.