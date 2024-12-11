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مسؤولون أمريكيون: تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية مرتبط بمصير الأسلحة الكيميائية

06:12 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

هيئة تحرير الشام

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إن تصنيف "هيئة تحرير الشام" السوري منظمة إرهابية لن يزول إلا بضمان الحقوق السياسية وضمان تدفق المساعدات وكذلك مكافحة الإرهاب.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية مرتبط بضمان مصير الأسلحة الكيميائية.

وكانت الإدارة الأمريكية، أشارت أمس الأول الاثنين، أشارت إلى أنها تتطلع إلى أن تكون واقعية بشأن الحقائق على الأرض في سوريا، بينما تدرس ما إذا كانت سوف تشطب اسم "هيئة تحرير الشام"، التي أطاحت بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، من قائمة المنظمات "الإرهابية"، حسبما قال اثنان من كبار مسؤولي الإدارة طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

وقال أحد المسؤولين إن هيئة تحرير الشام "تقول الأشياء الصحيحة حتى الآن وتفعل الأشياء الصحيحة حتى الآن"، لكنه أشار أيضا إلى أنها مجرد واحدة من عدة جماعات تتطلع إلى أن تكون جزءا من المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد في سوريا.

ومع ذلك، أكد المسؤول أن هيئة تحرير الشام ستكون "عنصرا مهما" فيما يحدث في سوريا، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى "التعامل معهم بشكل مناسب، ومع أخذ المصالح الأمريكية في الاعتبار".

وقال المسؤول الثاني إن الإدارة لا تزال في وضع "الانتظار والترقب" بشأن ما إذا كانت سوف تشطب تصنيف هيئة تحرير الشام ولم تحدد بعد جدولا زمنيا بشأن ما إذا كانت ستتخذ إجراء أم لا.

ويقود الجماعة السورية أبو محمد الجولاني، الذي تخلى عن علاقاته المستمرة منذ فترة طويلة مع تنظيم القاعدة وصور نفسه على أنه مؤيد للتعددية والتسامح.

هيئة تحرير الشام السوري هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية مصير الأسلحة الكيميائية الرئيس السوري السابق بشار الأسد
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