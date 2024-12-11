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أطباء بلا حدود: سوء التغذية يهدد حياة العديد من أطفال اليمن

06:07 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

منظمة أطباء بلا حدود الدولية

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صنعاء - (د ب أ)

حذرت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الإنسانية اليوم الأربعاء، من أن سوء التغذية يهدد حياة العديد من أطفال اليمن.

وقالت المنظمة في حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" "‏وصل انتشار سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات مثيرة للقلق، مما يعرض حياة عدد لا يحصى من الأشخاص للخطر نظرا للظروف التي تهدد حياة العديد منهم".

وأضافت المنظمة أنه "‏منذ يناير إلى أكتوبر، عالج فريقنا ‎أطباء بلا حدود 3099 حالة تعاني من مضاعفات مرتبطة بسوء التغذية، منها 3061 حالة سوء تغذية حاد وخيم و38 حالة سوء تغذية حاد متوسط".

وأشارت إلى أن "هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و14 عاما تم علاجهم في مستشفى". ‎عبس العام بمحافظة حجة

وهذا المستشفى مدعوم من منظمة أطباء بلا حدود، وهو من أهم مستشفيات محافظة حجة التي تسيطر على معظمها جماعة الحوثي.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي، منذ عام 2014.

منظمة أطباء بلا حدود أطفال اليمن صنعاء سوء التغذية بين الأطفال
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