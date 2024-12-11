ألمانيا تطالب بوضع أسلحة سوريا الكيميائية في عهدة دولية

برلين - (د ب أ)

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء، تعيين وزير الدولة بالخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، منسقا خاصا للشؤون المتعلقة بسوريا.

وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إن ليندنر (زميلها أيضا في حزب الخضر) سيتولى مهمة تعزيز الحضور الألماني في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي الوقت نفسه، عرضت بيربوك تقديم المساعدة الألمانية في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، وقالت: "لدينا الآن فرصة لجعل العالم آمناً بشكل نهائي من هذه الأسلحة الكيميائية التي كان يستخدمها الأسد".

ورأت الوزيرة الألمانية أنه "يجب أن يتم وضع الأسلحة التي لا تزال موجودة، في عهدة دولية في أسرع وقت ممكن".

وكانت ألمانيا شاركت بالفعل في الماضي في عمليات التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية.

وكان تحالف للمعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية أعلن يوم الأحد الماضي عن السيطرة على العاصمة السورية دمشق وفرار الأسد إلى الخارج، وهو ما أكدته الخارجية الروسية في وقت لاحق حيث أعلنت عن لجوء الأسد إلى روسيا.