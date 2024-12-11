سوريا.. إدارة العمليات العسكرية ترفع حظر التجول بدمشق

دمشق - (د ب أ)

رفعت الإدارة العسكرية قرار حظر التجول الذي فرضته يوم الأحد الماضي بعد دخول الفصائل السورية إلى دمشق.

وقال بيان صادر عن إدارة العمليات العسكرية نشر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "أهلنا الكرام في مدينة دمشق وريفها نحيطكم علماً بأن إدارة العمليات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة، كما نهيب بأهلنا العودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم ويساهموا معنا ببناء سوريا الجديدة".

وبدأت الحياة في دمشق وريفها تعود إلى طبيعتها من فتح الأسواق وحركة السير في عموم مناطق وأحياء دمشق وريفها.

وقالت حكومة تصريف الأعمال في دمشق إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في عموم المدن السورية.