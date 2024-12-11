لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سوريا.. إدارة العمليات العسكرية ترفع حظر التجول بدمشق

05:50 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الفصائل السورية المسلحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دمشق - (د ب أ)

رفعت الإدارة العسكرية قرار حظر التجول الذي فرضته يوم الأحد الماضي بعد دخول الفصائل السورية إلى دمشق.

وقال بيان صادر عن إدارة العمليات العسكرية نشر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "أهلنا الكرام في مدينة دمشق وريفها نحيطكم علماً بأن إدارة العمليات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة، كما نهيب بأهلنا العودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم ويساهموا معنا ببناء سوريا الجديدة".

وبدأت الحياة في دمشق وريفها تعود إلى طبيعتها من فتح الأسواق وحركة السير في عموم مناطق وأحياء دمشق وريفها.

وقالت حكومة تصريف الأعمال في دمشق إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في عموم المدن السورية.

حظر التجول الفصائل السورية دمشق سوريا العمليات العسكرية ترفع حظر التجول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاستخبارات الأمريكية تحذر من إمكانية استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" ضد أوكرانيا قريبًا

إعلان

إعلان

رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة