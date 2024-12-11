وزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى مع أيرلندا

(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الأربعاء، نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والدفاع في أيرلندا "ميهول مارتن"، خلال المحطة الأخيرة للجولة الأوروبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى بين مصر وأيرلندا.

يأتي توقيع الوزيرين على مذكرة التفاهم لتدشين آلية للتشاورالسياسي بين مصر وأيرلندا كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية، وبما يعكس الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة والتي تُوجت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، والحرص المتبادل للبناء على نتائج الزيارة الرئاسية للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز مختلف أوجه التعاون سياسياً واقتصادياً وثقافياً بما يخدم مصالح الشعبين.

وقد ثمن الوزير عبد العاطى موقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية وقيامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.