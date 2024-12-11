تايوان تطالب الصين بإنهاء نشاطها العسكري في المياه القريبة

تايبيه - (أ ب)

طالبت تايوان الصين، اليوم الأربعاء، بإنهاء نشاطها العسكري المستمر في المياه القريبة، حيث قالت إنه يقوض السلام والاستقرار بصورة أحادية في مضيق تايوان، ويعرقل الشحن والتجارة الدوليين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني إن ذلك رد من ناحية على أنشطة " عدد كبير" من السفن البحرية والتابعة لخفر السواحل الصيني في سلسلة الجزر الأولى، الأرخبيل الواقع قبالة البر الرئيسي القاري الآسيوي الذي يضم اليابان وتايوان وجزء من الفلبين.

وجاء في البيان " وزارة الخارجية تطالب رسميا بأن توقف سلطات بكين على الفور الترهيب العسكري وجميع الأنشطة غير العقلانية التي تعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن وزارة الدفاع التايوانية قالت اليوم الأربعاء إنه تم رصد 53 طائرة عسكرية تابعة للجيش الصيني حول تايوان، من بينها 23 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان خلال 24 ساعة ابتداء من السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من أمس الثلاثاء

وأفادت وكالة (د ب أ) بأن متحدثة باسم الحكومة الصينية لم تتطرق مباشرة إلى اتهامات تايوان . وقال زهو فينجليان، من مكتب شؤون تايوان بالصين" سوف ندافع بقوة عن السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها".

كما أعرب المكتب الرئاسي التايواني عن قلقه بشأن نشر سفن بحرية صينية على نطاق واسع مؤخرا تقوم بعمليات عسكرية على طول سلسلة الجزر الأولى، بالإضافة إلى نشر عدد كبير من الطائرات العسكرية والسفن بهدف العمل على مضايقة تايوان.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كارين كوو اليوم إن أعمال الصين تمثل " عرقلة واضحة لوضع الأمن والاستقرار الحالي في منطقة المحيطين الهندي-الهادئ ".