تقارير: الجولاني يجتمع مع قادة العمليات العسكرية لتشكيل وزارة الدفاع السورية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأبعاء، بأن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني"، يجتمع مع عدد من قادة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن اجتماعات الشرع مع الفصائل بكل أطيافها تهدف إلى تشكيل وزارة الدفاع وضم جميع الفصائل إليها.

وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق، إنه سيتم تأسيس دولة جديدة هي دولة المؤسسات والقانون، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع شتى الدول لتوضيح صورة سوريا الجديدة.

وأكد المتحدث في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن هيئة تحرير الشام مرحلة من مراحل ما قبل دخول دمشق، مضيفا "نريد من دول العالم ألا يصبغوا الثورة بداعش لأنها صفحة سوداء في تاريخ سوريا".

وشدد المتحدث على أن هيئة تحرير الشام مرحلة من المراحل وتدعم ما يختاره الشعب، منوها إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خبراء تعمل على النظر في الدستور وإجراء تعديلات.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بدمشق، أنهم سيسرعون الخطى لنشر الدوريات لحفظ الأمن في ربوع سوريا.