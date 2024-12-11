إعادة فتح المطار الرئيسي في هايتي بعد شهر من غلقه جراء عنف العصابات

بورت أو برنس - (أ ب)

أعيد فتح مطار هايتي الرئيسي اليوم الأربعاء، بعد شهر من غلقه للمرة الثانية خلال العام الجاري جراء عنف العصابات.

وقالت حكومة هايتي في بيان إن جنود وشرطة هايتي، مدعومين بالشرطة الكينية التي تقود مهمة مدعومة من الأمم المتحدة للقضاء على عنف العصابات، عززوا الأمن في المنطقة، وجرى إطلاق رحلة تجريبية بنجاح.

وأغلق مطار توسان لوفرتور في بورت أو برنس في منتصف نوفمبر، بعدما فتحت العصابات النار على طائرة تابعة لخطوط سبيريت الجوية بينما كانت تستعد للهبوط، مما أسفر عن إصابة مضيف بجروح طفيفة، كما أطلقت النيران على طائرات تجارية أخرى في ذلك اليوم، مما دفع الشركات الجوية سبيريت وجيت بلو وأمريكان أيرلاينز إلى إلغاء رحلاتها إلى هايتي.

وبعد يوم، منعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية خطوط الطيران من تسيير رحلات طيران إلى الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي لثلاثين يوما.

ولم يتضح على الفور ما هي الرحلات التي سوف تُستأنف اليوم الأربعاء، إلى بورت أو برنس، ويستمر الحظر الذي فرضته إدارة الطيران الاتحادية حتى غد الخميس، ولم يرد الناطقون باسم سبيريت وجيت بلو وأمريكان أيرلاينز على الفور على رسائل تطلب التعقيب.

كان قد تم إغلاق المطار في بورت أو برنس لنحو ثلاثة أشهر مطلع العام الجاري بعدما شنت العصابات هجمات منسقة على البنية التحتية الحكومية الرئيسية بدءا من أواخر فبراير.

وترددت تقارير مفادها أن خمسة آلاف شخص تقريبا لقوا حتفهم في هايتي العام الجاري، بما في ذلك أكثر من مئة شخص في مجزرة وقعت مؤخرا في إحدى المناطق التي تسيطر عليها العصابات في بورت أو برنس.