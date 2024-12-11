أفغانستان.. مقتل وزير شؤون اللاجئين و2 آخرين بتفجير انتحاري في كابول

إسلام أباد - (أ ب)

قال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية، إن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، أودى بحياة وزير شؤون اللاجئين في حكومة طالبان واثنين آخرين.

وأوضح المسؤولون أن الانفجار وقع داخل مبنى الوزارة، وأسفر عن مقتل الوزير خليل حقاني.

ولم يقدم المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أي تفاصيل أخرى.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود شبكة قوية داخل طالبان.

ويعد حقاني أبرز شخصية تسقط ضحية تفجير في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، على الفور.

وأدان وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، مقتل حقاني.

وذكر دار، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، عبر منصة إكس، أنه "صدم بقوة" جراء مقتل حقاني و"فقدان أرواح ثمينة نتيجة هجوم إرهابي" في كابول.

وقال دار "نقدم تعازينا القلبية"، مضيفا أن "باكستان تدين على نحو قاطع الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

وأوضح دار أن باكستان على اتصال بكابول للحصول على مزيد من التفاصيل.