إحراق ضريح الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في اللاذقية (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع مقطع فيديو يظهر مشهدًا غير مسبوق في سوريا، حيث أقدمت فصائل معارضة مسلحة على اقتحام قبر الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وإشعال النيران فيه، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في المشهد السياسي والعسكري في البلاد.

القبر، الذي يقع في بلدة القرداحة بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، يعتبر جزءا من ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر باسل الأسد، ويُعد هذا الضريح رمزاً تاريخياً للنظام السوري ويحظى بمكانة خاصة لدى أنصاره.

على حسب الكلام حرق قبر حافظ الأسد

نار الأرض ونار جهنم pic.twitter.com/TdTYBS8QqC — Yousef Jamal (@Yousef12AI) December 11, 2024

وجاء هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان المعارضة سيطرتها على العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.