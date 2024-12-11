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إحراق ضريح الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في اللاذقية (فيديو)

04:56 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

إحراق ضريح الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع مقطع فيديو يظهر مشهدًا غير مسبوق في سوريا، حيث أقدمت فصائل معارضة مسلحة على اقتحام قبر الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وإشعال النيران فيه، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في المشهد السياسي والعسكري في البلاد.

القبر، الذي يقع في بلدة القرداحة بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، يعتبر جزءا من ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر باسل الأسد، ويُعد هذا الضريح رمزاً تاريخياً للنظام السوري ويحظى بمكانة خاصة لدى أنصاره.

وجاء هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان المعارضة سيطرتها على العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.

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