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أوكرانيا تهاجم منشآت صناعية روسية جوا

04:43 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

قوات اوكرانية

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موسكو- (د ب أ)

هاجمت القوات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، منشآت صناعية في روسيا خلال غارات جوية.

واستهدفت طائرة مسيرة في منطقة بريانسك الحدودية الروسية مصنع إنتاج، حسبما قال حاكم المنطقة ألكسندر بوجوماز اليوم الأربعاء، مضيفا أنه تم إخماد الحريق سريعا.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن هدف الهجوم كان مخزن وقود يوفر الإمدادات للجيش الروسي.

كما وردت تقارير بوقوع انفجارات في مدينة تاجانروج على بحر آزوف بجنوب روسيا. وتحدثت السلطات الروسية عن هجوم صاروخي، وبعد ذلك هجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف القول إن مبنى صناعي تضرر .

وقالت سلطات المدينة في تاجانروج إن محطة طاقة تضررت، مما أدى لانقطاع التدفئة عن 3000 شخص.

ويشار إلى أن تاجانروج موقع مصنع بيريف لصناعة الطائرات، ولم يتضح ما إذا كان الهجوم يستهدف المصنع.

القوات الأوكرانية روسيا موسكو أوكرانيا منشآت صناعية
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