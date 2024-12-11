بلومبرج: روسيا عرضت ممرًا آمنًا على الأسد بعد تهديدات "تحرير الشام"

(وكالات)

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، استنادًا إلى مصادر مطلعة، بأن روسيا قد أخبرت الرئيس السوري بشار الأسد بأنه لن يكون بمقدوره الفوز في معركته ضد هيئة تحرير الشام، وعرضت عليه وعلى أسرته ممرًا آمنًا لمغادرة البلاد.

ووفقًا للمصادر، نظمت الاستخبارات الروسية عملية هروب آمن للأسد، حيث تم نقله من خلال قاعدة جوية روسية داخل الأراضي السورية إلى وجهة لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصدر مقرب من الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من جهاز الاستخبارات الروسي تقديم تفسير حول سبب عدم اكتشاف التهديد المتزايد لحكم الأسد في وقت مبكر.

وأعلنت موسكو، الاثنين الماضي، عن تقديم لجوء لبشار الأسد وعائلته من أجل الإقامة في روسيا، وذلك بعد هروبه من العاصمة السورية دمشق بعد سيطرة الفصائل المسلحة السورية عليها.