أحمد الشرع: سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين وندعو الدول بتسليم الفارين

وكالات

قال القائد العام لإدارة العمليات السورية، وقائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، "نبارك لأهلنا في دير الزور التحرير بعد سنين من الصبر والهجرة".

وأكد الشرع: "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم أو تسبب في ذلك"، مضيفًا: "سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين، ونطالب الدول بتسليم الفارين".

وأفادت إدارة العمليات العسكرية التابعة الجماعة المسلحة السورية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، مواصلة تقدمها، اليوم الأربعاء، بريف دير الزور شرقي البلاد، الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد سيطرتها على مدينة دير الزور.

وأوضحت إدارة العمليات العسكرية أن مقاتليها سيطروا على مركز المدينة و الريفين الغربي والشرقي.