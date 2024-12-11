ألمانيا: نرى لحظة أمل في سوريا وسنقدم 8 مليون يورو للمساعدة

وكالات

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إننا "نرى لحظة أمل في سوريا، لكن الوضع بعيد عن الاستقرار".

وأضافت: "الانتقال في سوريا لم يتحقق بعد، والهدنة بين الأكراد وتركيا نبأ سار".

وشددت بيربوك: "على كل الأقليات والجماعات في سوريا الجلوس إلى طاولة الحوار، والطريق سيكون طويلًا وصعبًا"، مشيرة إلى أنه "يجب ضمان سلامة الأراضي السورية وإجراء انتخابات حرة".

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: "نبحث عن طريقة مناسبة للتعامل مع هيئة تحرير الشام"، موضحة أن: "برلين ستقدم 8 ملايين يورو إضافية للمساعدات الإنسانية في سوريا".

وأكدت أنه "ينبغي وضع الأسلحة الكيماوية في سوريا تحت السيطرة في أقرب وقت ممكن".