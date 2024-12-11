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أحمد الشرع: على الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في سوريا

02:41 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

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(وكالات)

قال القائد العام لإدارة العمليات، وقائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، إنه "على الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في سوريا".

وأضاف الشرع "الناس منهكون من الحرب وبالتالي فإن البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى".

وتابع الشرع: "الخوف كان من وجود نظام بشار الأسد وهو الآن سقط، والبلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "مصدر مخاوفنا كان من الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني والنظام الذي ارتكب المجازر التي نراها اليوم".

أحمد الشرع الحكومات الأجنبية سوريا هيئة تحرير الشام
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