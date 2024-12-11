بايدن يصدق على مذكرة للأمن القومي تهدف لمساعدة ترامب

واشنطن - (أ ب)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق على مذكرة جديدة للأمن القومي تهدف لأن تكون بمثابة خريطة طريق لإدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب، في الوقت الذي يسعى فيه لمواجهة التعاون المتزايد بين الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.

وكان مسؤولو إدارة بايدن قد بدأوا في العمل على هذه المذكرة هذا الصيف. وقد تم صياغتها لتكون وثيقة يمكن أن تساعد الإدارة المقبلة على بناء توجهها من اليوم الأول بشأن كيف سوف تتعامل مع العلاقات الوطيدة بين أبرز خصوم ومنافسي الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولان بارزان.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما بسبب وفق قواعد البيت الأبيض، إن المذكرة السرية لن يتم الإفصاح عنها علنا بسبب حساسية بعض ما تتضمنه.