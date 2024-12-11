البشير: النازحون السوريون بدأوا في العودة من المخيمات إلى منازلهم

(وكالات)

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، اليوم الأربعاء، إن النازحين السوريين بدأوا في العودة من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وتعهد، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بضمان حقوق جميع الطوائف في سوريا، مؤكدًا أن هدف الحكومة إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى منازلهم.

وصرح البشير، أنه ستتم محاكمة مجرمي الحرب من نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفقا للقوانين السورية الحالية.

وتابع البشير، أن الحكومة الحالية ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة تجعل وضعها سيء للغاية ماليا، موضحا أنه لا يوجد في سوريا أي عملة أجنبية وهو ما يزيد الوضع سوءا.

وصرح البشير، أن حكومته ستبقى في السلطة حتى مارس 2025 فقط، مشيرًا إلى التحدي هائل الذي تواجهه الحكومة وهو ما يمكن تحسينه مع الوقت بحسب تعبيره.