بلومبيرج: بوتين يحقق في فشل الاستخبارات بكشف تهديدات حكم الأسد

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأميركية، عن مصادر مطلعة من الكرملين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق في أسباب فشل الاستخبارات الروسية في رصد تهديدات حكم الرئيس السوري بشار الأسد".

ووفقًا للمصادر، فإن "عملاء المخابرات الروسية تولوا تنظيم عملية خروج الأسد من البلاد، حيث تم نقله عبر القاعدة العسكرية الروسية في سوريا".

وأوضحت المصادر أن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة التي أقلت الأسد تم تعطيله لتجنب تعقبه.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن "موسكو أقنعت الأسد بالفرار إلى روسيا بعدما خلصت إلى أنه سيخسر الحرب ضد الجماعة المسلحة".

وفي أول تأكيد حكومي روسي، قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، أمس الثلاثاء، إن "الرئيس السوري السابق بشار الأسد بضيافة روسيا".