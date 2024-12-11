وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

(وكالات)

تلقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، مساء أمس الثلاثاء، اتصالًا من نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن.

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وتوافق الوزيران على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

كما أكد عبد العاطي على موقف مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشدداً على ان هذه التحركات تعد احتلالاً لأراض سورية وانتهاكاً سافراً لسيادتها، وتمثل خرقاً للقانون الدولي، مؤكداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.