خامنئي: لدينا أدلة على أن الإطاحة بالأسد كانت نتيجة خطط أمريكية وإسرائيلية

(وكالات)



قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن "من هاجموا الأراضي السورية أهدافهم مختلفة، والزمن سيثبت أنهم لن يتمكنوا من تحقيقها"، بحسب قوله.



وأشار خامنئي إلى أن "بلاده لديها أدلة على أن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كانت نتيجة لخطة وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل وإحدى الدول المجاورة لسوريا، لم يذكرها بالاسم".



وتأتي تصريحات المرشد الأعلى الإيراني في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة العمليات العسكرية في الجماعة المسلحة السورية سيطرة قواتها على "كامل مدينة دير الزور" شرقي البلاد، إضافة إلى مطارها العسكري، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسمها حسن عبد الغني.



وأضاف عبد الغني، أن "السيطرة على المدينة تأتي عقب تحرير ريف دير الزور الشرقي والغربي، وهروب قوات النظام والميليشيات الإيرانية منها"، على حد تعبيره.