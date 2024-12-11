وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 53 طائرة عسكرية صينية

تايبيه - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، إنه تم رصد 53 طائرة عسكرية تابعة للجيش الصيني حول تايوان، من بينها 23 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان خلال 24 ساعة ابتداء من السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من أمس الثل اثاء.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن خريطة الطيران التابعة لوزارة الدفاع أظهرت أنه تم رصد الطائرات تحلق في شمال وشمال غرب وشرق منطقة التحديد الدفاع الجوي.

وأضافت وزارة الدفاع أنه علاوة على ذلك، تم رصد 11 سفينة بحرية وثمان سفن حكومية.