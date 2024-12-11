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وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 53 طائرة عسكرية صينية

11:25 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

وزارة الدفاع التايوانية

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تايبيه - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، إنه تم رصد 53 طائرة عسكرية تابعة للجيش الصيني حول تايوان، من بينها 23 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان خلال 24 ساعة ابتداء من السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من أمس الثل اثاء.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن خريطة الطيران التابعة لوزارة الدفاع أظهرت أنه تم رصد الطائرات تحلق في شمال وشمال غرب وشرق منطقة التحديد الدفاع الجوي.

وأضافت وزارة الدفاع أنه علاوة على ذلك، تم رصد 11 سفينة بحرية وثمان سفن حكومية.

وزارة الدفاع التايوانية رصد طائرات عسكرية صينية الجيش الصيني
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