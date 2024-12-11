فقدان قارب يقل 84 مهاجرا انطلق من سواحل موريتانيا
11:21 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
تونس - (د ب أ)
أعلنت منصة "هاتف الإنذار" لتلقي نداءات المستغيثين في البحر، فقدان أثر قارب يقل 84 مهاجرا كان أبحر من سواحل موريتانيا.
وأفادت المنصة، على موقعها على شبكة "إكس"، بتلقيها إخطارا ليل الأربعاء بفقدان القارب الذي انطلق من سواحل مدينة نواذيبو الموريتانية منذ يوم السادس من الشهر الجاري.
وقالت المنصة "أخبرنا السلطات ونطالب بالإنقاذ العاجل".
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