وزير الدفاع الكوري السابق يحاول الانتحار داخل محبسه

كتبت- سلمى سمير:

أفادت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع السابق، كيم يونج هيون، أقدم على محاولة انتحار داخل السجن، حيث يُحتجز على خلفية اتهامات تتعلق بقضية فرض الأحكام العرفية في البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، جاءت المحاولة بعد أيام من استقالته وتزامنت مع صدور مذكرة اعتقال رسمية بحقه بتهمة التمرد.

كيم، الذي يُزعم أنه لعب دورًا محوريًا في "إساءة استخدام السلطة لعرقلة الحقوق"، يواجه اتهامات قضائية قد تُعرضه لعقوبات صارمة. وقد تم توقيفه في حين أصدرت السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحقه يوم الثلاثاء.

اقتحامات أمنية تطال مكتب الرئيس

وفي تطور موازٍ، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية عن تنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق استهدفت مكتب الرئيس يون سوك يول، بالإضافة إلى مقرات أمنية أخرى، وذلك على خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وشملت المداهمات المكتب الرئاسي، ووكالة الشرطة الوطنية، ووكالة شرطة العاصمة سيول، وإدارة أمن البرلمان.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس يون بشكل مفاجئ، ليل 3 ديسمبر، الأحكام العرفية في البلاد، وهي خطوة أثارت موجة غضب شعبي وضغوطًا برلمانية أجبرته على التراجع عنها بعد ست ساعات فقط.