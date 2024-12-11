لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب الأحكام العرفية.. الشرطة تداهم مكتب رئيس كوريا الجنوبية

05:45 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس يون سوك يول، بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقالت الشرطة في بيان، إن فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية.

ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.

وتجرى عملية التفتيش في الوقت الذي تركز فيه مؤسسات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد على التحقق مما إذا كان يون و آخرون ضالعون في فرض الأحكام العرفية ارتكبوا تمردا.

الرئيس يون سوك يول الشرطة تداهم مكتب رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق يحاول الانتحار في السجن

إعلان

إعلان