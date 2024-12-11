نائب وزير الخارجية الروسي: نقلنا بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية

وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية، وذلك بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته الفصائل المسلحة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال الكرملين، يوم الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "هو آمن وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثلهذا الموقف الاستثنائي"، مضيفا أنه لن يوضح ما حدث وكيف تم حل الأمر.

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف: "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمةالجنائية الدولية".